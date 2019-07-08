Son Dakika Haberleri: Venedik'te faciadan dönüldü: Dev yolcu gemisi fırtınada kontrolden çıkarak kıyı teğet geçti
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Venedik'te faciadan dönüldü: Dev yolcu gemisi fırtınada kontrolden çıkarak kıyı teğet geçti

1 saat önce

İtalya'nın Venedik kentinde yoğun yağış ve fırtına nedeniyle kontrolden çıkan bir yolcu gemisi büyük tehlike yaşattı. 3 kılavuz teknenin kontolünden çıkan 93 bin tonluk gemi rıhtımı ve çevredeki tekneleri teğet geçti.

Venedik'te faciadan dönüldü: Dev yolcu gemisi fırtınada kontrolden çıkarak kıyı teğet geçti, System.String[]
İtalya'nın Venedik kentinde yoğun yağış ve fırtına nedeniyle kontrolden çıkan bir yolcu gemisi büyük tehlike yaşattı. 3 kılavuz teknenin kontrolünden çıkan 93 bin tonluk gemi, rıhtımı ve çevredeki tekneleri teğet geçti.

Pazar günü Venedik Lagünü'nde seyreden 294 metre uzunluğundaki 'Costa Deliziosa' adlı yolcu gemisi kötü hava koşullarında nedeniyle tarihi San Marco Meydanı yakınlarında kontrolden çıktı. Önce çevredeki küçük vapurları kıl payı geçen dev yolcu gemisi daha sonra kıyıya doğru hızla yaklaşmaya başladı. Kılavuz teknelerin son anda müdahalesiyle kıyıyı teğet geçen Costa Deliziosa demir atmış bir yata çarpmaktan da son anda kurtardı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:37 
Venedik, İtalya, Dünya
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