Venedik'te Ferzan Özpetek'e özel ödül

Yönetmen Ferzan Özpetek, Venedik Film Festivali'nin resmi programında yer almasa da festival kapsamındaki Film Müziği Yıldızları Özel Ödülü'ne layık görüldü.



Özpetek, 76. Venedik Film Festivali'nde Film Müziği Yıldızları (Soundtrack Stars Award) Özel Ödülü'nü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, bugüne kadar pek çok ödül aldığını ancak film müziklerine yönelik verilen bu ödülün farklı bir anlamı olduğunu söyledi.