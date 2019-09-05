Son Dakika Haberleri: Venedik'te Ferzan Özpetek'e özel ödül
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Venedik'te Ferzan Özpetek'e özel ödül

2 saat önce

Yönetmen Ferzan Özpetek, Venedik Film Festivali'nin resmi programında yer almasa da festival kapsamındaki Film Müziği Yıldızları Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Venedik'te Ferzan Özpetek'e özel ödül, System.String[]

Yönetmen Ferzan Özpetek, Venedik Film Festivali'nin resmi programında yer almasa da festival kapsamındaki Film Müziği Yıldızları Özel Ödülü'ne layık görüldü.


Özpetek, 76. Venedik Film Festivali'nde Film Müziği Yıldızları (Soundtrack Stars Award) Özel Ödülü'nü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, bugüne kadar pek çok ödül aldığını ancak film müziklerine yönelik verilen bu ödülün farklı bir anlamı olduğunu söyledi.

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Film Festivali, Ferzan Özpetek, Venedik, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:23 
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