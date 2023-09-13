Venedik'te Günübirlik Turistlere Giriş Ücreti Uygulaması - Son Dakika

Venedik'te Günübirlik Turistlere Giriş Ücreti Uygulaması

Son Güncelleme: 13.09.2023 02:45

İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde günlük turist akınlarını kontrol edebilme amacıyla şehre günübirlik gelecek turistlerden giriş ücreti alınacak. Venedik Belediye Meclisi, turist yoğunluğunun arttığı günlerde devreye alınacak olan 5 avroluk giriş ücretini oy çokluğuyla onayladı. Uygulama, 2024'te yoğun geçmesi beklenen 30 ayrı günde günübirlik turistlerden ücret alınmasını öngörüyor. Ancak konaklayanlar, yerel halk, çocuklar, bakıma muhtaç olanlar ve lise öğrencileri bu ücretten muaf tutulacak. Kararın amacı, kentin hassas yapısına uygun olarak belirli dönemlerde günübirlik turizmi kontrol altına almak olarak belirtiliyor.

İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde günlük turist akınlarını kontrol edebilme amacıyla şehre günübirlik gelecek turistlerden giriş ücreti alınacak.

Venedik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Venedik Belediye Meclisi, kente günübirlik gelen turistlerden giriş ücreti alınmasına ilişkin belediye yönetiminin gündeme getirdiği kararı, oy çokluğuyla onayladı.

Buna göre, günübirlik gelen turistlerden 5 avroluk giriş ücretinin isteneceği uygulamanın, 2024'ün bahar aylarında turist yoğunluğunun arttığı günlerde devreye alınması bekleniyor.

Belediye meclisinin belirleyeceği takvim doğrultusunda, 2024'te yoğun geçmesi beklenen 30 ayrı günde günübirlik turistlerden giriş ücreti alınacak.

Venedik Belediyesi sınırları içerisindeki tesislerde konaklayanlar, Venedik'in içinde bulunduğu Veneto Bölgesi'nde ikamet edenler, 14 yaş altı çocuklar, bakıma muhtaç olanlar, spor müsabakalarına katılanlar, seyahate çıkan lise öğrencileri bu ücreti ödemekten muaf tutulacak.

Alınan bu kararın amacının, kentin hassas yapısına uygun olarak belirli dönemlerde günübirlik turizmin önüne geçmek olduğu belirtildi.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, belediye meclisinde kabul edilen kararın ardından yaptığı açıklamada, bunun aşırı turist yoğunluğunu düzenleyici bir adım olduğunu savunarak, "Yılın belirli günlerinde şehri yaşanmaz hale getiren kitle turizminden şehri koruyacak bir sistem bulmaya çalışmalıyız. Büyük bir tevazu ile test yapacağız, kimseye zarar vermemeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kararı destekleyen çevreler olsa da bazıları bu kararın, Venedik'i giriş ücreti ödenen bir açık hava müzesi ya da oyun parkı gibi bir şeye dönüştüreceği tepkisini dile getirdi.

Venedik'te önceki yıllarda da benzer uygulamalar gündeme gelmiş ancak Kovid-19 salgını gibi farklı gerekçelerle bu uygulama hayata geçmemişti.

Kanalların üstüne kurulu tarihi yapısıyla Venedik, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Turizm Venedik'te Günübirlik Turistlere Giriş Ücreti Uygulaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Venedik'te Günübirlik Turistlere Giriş Ücreti Uygulaması - Son Dakika
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