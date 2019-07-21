Son Dakika Haberleri: Venedik'te köprü altında kahve pişiren iki Alman, kentten atıldı
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Venedik'te köprü altında kahve pişiren iki Alman, kentten atıldı

8 dakika önce

İTALYA'nın kuzeyindeki Trieste kentinde hafta içinde bir çamlık alanda iki ağaç arasına hamak kurarak öğle uykusuna yatan 52 yaşındaki Avusturyalı bir turist 300 Euro para cezası aldı.

Venedik'te köprü altında kahve pişiren iki Alman, kentten atıldı, System.String[]
İTALYA'nın kuzeyindeki Trieste kentinde hafta içinde bir çamlık alanda iki ağaç arasına hamak kurarak öğle uykusuna yatan 52 yaşındaki Avusturyalı bir turist 300 Euro para cezası aldı. Polis, Avusturyalı turistin ağaçlara herhangi bir şey asılmasını yasaklayan yönetmeliği ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

950 EURO VE KENTTEN ATILMA CEZASI İtalya'nın en turistik kentlerinden Venedik'te de özellikle yaz aylarında yaya trafiğinin çok yoğun olduğu Rialto Köprüsü'nün altında kahve pişiren iki Alman 950 Euro cezaya çarptırıldı. 35 ve 32 yaşlarındaki Almanya vatandaşı iki turist küçük bir pişirici ile kahve hazırlarken yakalandı. Venedik Belediyesi "Rialto köprüsü altında kamp kurarken yakalanan" iki turiste para cezasının yanı sıra kentten uzaklaştırılma cezası verildiğini de açıkladı.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro da "Venedik'e herkes saygı göstermeli, kentimize gelip istedikleri gibi davranabileceklerini düşünen terbiyesizler de anlamalı ki yakalanacaklar, ceza alacaklar ve kentten atılacaklar" dedi.
Venedik, İtalya, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:27 
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