Venedik'te su baskınları sonrası yılbaşı için otel rezervasyonlarının yarısı iptal edildi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Venedik'te su baskınları sonrası yılbaşı için otel rezervasyonlarının yarısı iptal edildi - Son Dakika Dünya

Venedik'te su baskınları sonrası yılbaşı için otel rezervasyonlarının yarısı iptal edildi

6 saat önce

İtalya'nın kanallarla çevrili kenti Venedik'te geçen ay yaşanan olağanüstü su baskınlarının ardından bu hafta sonu yine su baskını bekleniyor.

Venedik'te su baskınları sonrası yılbaşı için otel rezervasyonlarının yarısı iptal edildi, System.String[]

İtalya'nın kanallarla çevrili kenti Venedik'te geçen ay yaşanan olağanüstü su baskınlarının ardından bu hafta sonu yine su baskını bekleniyor. Diğer yandan geçen ayki seller yüzünden otel rezervasyonlarının yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.

Venedik'te 12 Kasım'da deniz seviyesinin 187 cm yükselmesi sonucu son 53 yılın en büyük su baskını yaşanmıştı. Kasım ayında aynı hafta içinde 4 kez su seviyesi, "olağanüstü yüksek gelgit" olarak tanımlanan 140 cm'nin üzerine çıkmıştı. 1872 yılından bu yana ilk kez deniz seviyesinde bir yıl içinde 4 kez 140 cm'nin üzerinde artış kaydedilmişti.

Bu hafta sonu kentte su seviyesinin 120-130 cm yükselmesi bekleniyor.

Venedik'te deniz suyunun 80 cm yükselmesi, San Marco Meydanı gibi kentin en alçak noktalarında su baskınlarına yol açıyor. Deniz suyu seviyesindeki 110 santimetrelik bir artış kentin yüzde 12'sini, 140 santimetrelik artış ise yüzde 59'unu sular altında bırakıyor.

Venedik'teki su baskınlarının yol açtığı korku nedeniyle kentteki otellerde rezervasyonların neredeyse yarısının iptal edildiği açıklandı. Venedik Otelciler Derneği'nin açıklamasına göre, geçen ayki su baskınları sonrası bir ay içinde rezervasyonların yüzde 45'i iptal edildi.

Dernek, geçen yılbaşı döneminde kentteki otellerin yüzde 100 doluluk oranına sahip olduğunu, bu yıl ise yılbaşı dönemi doluluk oranının yüzde 50'nin altında kaldığını belirtti.

'İkiz Kule saldırılarında bile yaşanmadı'

Dernek Başkanı Vittorio Bonacini Bonacini, "Kasım ortasındaki tarihi sellerin ardından rezervasyonlarda daha önce görülmemiş bir düşüş oldu. (11 Eylül 2001'deki) İkiz Kuleler'e saldırılardan sonra bile böyle bir şey yaşanmamıştı" dedi.

Venedik Otelciler Derneği yöneticileri dün düzenledikleri basın toplantısında, su baskınlarının yol açtığı korkunun abartılı olduğunu, kentte seller yaşansa bile genellikle birkaç saat içinde suların çekildiğini ve durumun normale döndüğünü söyledi.

Dernek Başkanı Bonacini, Venedik'in en alçak noktalarından olan San Marco Meydanı'nın denizden 80 cm yüksekte olduğunu hatırlatarak, "Yani deniz suyu 140 cm yükselse bile, ki bu nadir görülüyor, San Marco Meydanı gibi en alçak yerlerde su seviyesi 60 cm'ye ulaşıyor" dedi.

Bonacini, kentin yüzde 97'sinin ise denizden 100 cm kadar yüksekte olduğunu vurguladı.

Venedik'i ziyaret eden turistlerin 10'da 9'unun yabancı ülke vatandaşları olduğunu söyleyen dernek yetkilileri bu yüzden tüm dünyaya seslenerek "Venedik'in size ihtiyacı var" dedi.

Venedik Otelciler Derneği verilerine göre kent yılda 30 milyon civarı turist çekiyor. Ancak bunların 11,5 milyonu Venedik'te konaklıyor, 20 milyon kadarı ise günübirlik olarak kenti ziyaret ediyor.

Venedik, İtalya, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:20 
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