Venedik'te su seviyesi 187 santimetreye ulaştı: İklim krizi zorunlu ders oldu

İtalya genelinde etkili olan yoğun yağışlar sonrasında, ülkenin kanallarıyla ünlü turistik kenti Venedik'te su seviyesi 187 santimetreye kadar yükselirken 2 kişi hayatını kaybetti.



Ülkede birkaç gündür devam eden kuvvetli yağış, Venedik'te doğal afete yol açtı. Kanallarıyla ünlü kentte, su seviyesi dün gece itibariyle 187 santimetreye ulaşarak, 1966'daki sel felaketindeki 194 santimetre ölçümün ardından en yüksek seviyeyi gördü.