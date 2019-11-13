Son Dakika Haberleri: Venedik'te su seviyesi 187 santimetreye ulaştı: İklim krizi zorunlu ders oldu
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Venedik'te su seviyesi 187 santimetreye ulaştı: İklim krizi zorunlu ders oldu

6 saat önce

İtalya genelinde etkili olan yoğun yağışlar sonrasında, ülkenin kanallarıyla ünlü turistik kenti Venedik’te su seviyesi 187 santimetreye kadar yükselirken 2 kişi ise hayatını kaybetti.

Venedik'te su seviyesi 187 santimetreye ulaştı: İklim krizi zorunlu ders oldu, System.String[]

İtalya genelinde etkili olan yoğun yağışlar sonrasında, ülkenin kanallarıyla ünlü turistik kenti Venedik'te su seviyesi 187 santimetreye kadar yükselirken 2 kişi hayatını kaybetti.


Ülkede birkaç gündür devam eden kuvvetli yağış, Venedik'te doğal afete yol açtı. Kanallarıyla ünlü kentte, su seviyesi dün gece itibariyle 187 santimetreye ulaşarak, 1966'daki sel felaketindeki 194 santimetre ölçümün ardından en yüksek seviyeyi gördü.

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Venedik, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:16 
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