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Venedik'te su seviyesinin artması Noel'i bekleyen esnafı vurdu
6 saat önce
İtalya'nın adalar ve kanallardan oluşan kenti Venedik'te Noel'e 4 gün kala sular yükseldi.
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İtalya'nın adalar ve kanallardan oluşan kenti Venedik'te Noel'e 4 gün kala sular yükseldi. Yaşamın olumsuz etkilendiği Venedik'te meydanlar ve sokaklar boş kalırken, turistler zor anlar yaşadı. View on euronews
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22.12.2019 03:02:05. #1.12#
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