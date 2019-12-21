Venedik'te su seviyesinin artması Noel'i bekleyen esnafı vurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Venedik'te su seviyesinin artması Noel'i bekleyen esnafı vurdu - Son Dakika Dünya

Venedik'te su seviyesinin artması Noel'i bekleyen esnafı vurdu

6 saat önce

İtalya'nın adalar ve kanallardan oluşan kenti Venedik'te Noel'e 4 gün kala sular yükseldi.

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İtalya'nın adalar ve kanallardan oluşan kenti Venedik'te Noel'e 4 gün kala sular yükseldi. Yaşamın olumsuz etkilendiği Venedik'te meydanlar ve sokaklar boş kalırken, turistler zor anlar yaşadı. View on euronews

Venedik'te su seviyesinin artması Noel'i bekleyen esnafı vurdu

Venedik, İtalya, Noel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:42 
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