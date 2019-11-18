Son Dakika Haberleri: Venedik'te tarihi San Marco Meydanı sular altında kaldı
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Venedik'te tarihi San Marco Meydanı sular altında kaldı

6 saat önce

Geçen hafta meydana gelen şiddetli yağışlardan sonra sular altında kalan Venedik'te su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

Venedik'te tarihi San Marco Meydanı sular altında kaldı, System.String[]

Geçen hafta meydana gelen şiddetli yağışlardan sonra sular altında kalan Venedik'te su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Kentte, 150 santimetreye çıkan su seviyesi tarihi San Marco Meydanını sular altında bıraktı.

Kanalları, tarihi mimarisi ve sanatı ile dünyaca ünlü Venedik'in orta kesimlerinin büyük bir kısmı halen sular altında. Şiddetli su baskınlarından etkilenen Venedik'te sık görülmeye başlanan gelgitler, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son derece yüksek gelgitlerin yaşandığı Venedik'te bu kez, tarihi San Marco Meydanı'nı su bastı. Tarihi meydana girişler yetkililer tarafından kapatılırken, belediye işçileri ve yüzlerce gönüllü acil durumla başa çıkmak için seferber oldu.

Geçtiğimiz hafta 187 santimetreye ulaşan su baskınlarından etkilenen Venedik'te son bir haftada 140 santimetrenin üzerinde dört gelgit yaşandı. Venedik'te su seviyesinin 140 santimetrenin üzerine çıkmasına neden olan gelgitler, "olağanüstü yüksek gelgit" olarak tanımlanıyor. Olağanüstü durumla başa çıkmak için özel bir komisyon kuran Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, su baskınlarının en az 6 milyar TL maddi hasara yol açtığını belirtti.

FLORANSA'DA BULUNAN ARNO NEHRİ'NDE SU SEVİYESİ, 20 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Venedik'in yanı sıra birçok farklı bölgede de olumsuz hava koşulları şiddetli su baskınlarına yol açıyor. Floransa kentinde aşırı yağışların ardından Arno Nehri, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:25 Kaynak: İHA
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