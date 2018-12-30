Son Dakika Haberleri: Venedik, turistlere ücretli oluyor

Venedik, turistlere ücretli oluyor

47 dakika önce

İtalyan Meclisinde kabul edilen 2019 bütçesine göre, Venedik'e giden turistlerden 2,5 il 10 euro arasında giriş ücreti alınacak.

Venedik, turistlere ücretli oluyor, System.String[]
İtalyan Meclisinde kabul edilen 2019 bütçesine göre, Venedik'e giden turistlerden 2,5 il 10 euro arasında giriş ücreti alınacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 07:00 

Venedik, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Telekom'da Yılın "En"leri Belli Oldu! Listeye Aleyna Tilki ve Simge Damga Vurdu Vanlı Baba, Çocuklarıyla 2 Gün Uğraşıp 'Kardan Canavar' Yaptı

7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Çocuğun Hayatı Altüst Oldu Cem Yılmaz, Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 19:47:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venedik, turistlere ücretli oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]