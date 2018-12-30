Venedik, turistlere ücretli oluyor
47 dakika önce
İtalyan Meclisinde kabul edilen 2019 bütçesine göre, Venedik'e giden turistlerden 2,5 il 10 euro arasında giriş ücreti alınacak.
İtalyan Meclisinde kabul edilen 2019 bütçesine göre, Venedik
'e giden turistlerden 2,5 il 10 euro arasında giriş ücreti alınacak.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 07:00
Türk Telekom'da Yılın "En"leri Belli Oldu! Listeye Aleyna Tilki ve Simge Damga Vurdu
Vanlı Baba, Çocuklarıyla 2 Gün Uğraşıp 'Kardan Canavar' Yaptı
7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Çocuğun Hayatı Altüst Oldu
Cem Yılmaz, Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!