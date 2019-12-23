Venedik yine sular altında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Venedik yine sular altında - Son Dakika

Venedik yine sular altında

6 saat önce

"Aşıklar Şehri" olarak da bilinen İtalya'nın Venedik kenti, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu yine sular altında kaldı.

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"Aşıklar Şehri" olarak da bilinen İtalya'nın Venedik kenti, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu yine sular altında kaldı.


İtalya'nın kanallarla çevrili turistik kenti Venedik, yağışların etkisiyle deniz seviyesinin 1.44 metre yükselmesi sonucu yeniden sular altında kaldı. Yağmur çizmesi giyen turistler, tarihi kenti gezmeye devam etti. İşletme sahipleri ise dükkanlarındaki suları tahliye ediyor.


Geçtiğimiz ay Venedik'te 53 yılın en büyük su baskının yaşanmış, deniz seviyesi 1.87 metre yüksekliğe ulaşmıştı. Su baskınının ardından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu, yaklaşık bir milyar Euro değerinde maddi hasar meydana geldiği belirtilmişti.


Venedik'te 1966'da su seviyesi 1.94 metreye ulaşmıştı. Yalnızca 50 bin kişiye ev sahipliği yapan Venedik'i her yıl dünyanın dört bir yanından gelen 36 milyon turist ziyaret ediyor. - VENEDİK

Venedik, İtalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:50 Kaynak: İHA
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