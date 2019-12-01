Son Dakika Haberleri: Venedikliler ikiye bölünmeye beşinci referandumda da hayır dedi
Son Dakika Dünya Venedikliler ikiye bölünmeye beşinci referandumda da hayır dedi - Son Dakika Dünya

Venedikliler ikiye bölünmeye beşinci referandumda da hayır dedi

6 saat önce

Anakarada bulunan Mestre ile Venedik ve ona bağlı 11 ada tek bir belediye altında kalmaya devam edecek.

Venedikliler ikiye bölünmeye beşinci referandumda da hayır dedi, System.String[]

Venedikliler şehrin ikiye bölünmesi için yapılan referanduma düşük katılım göstererek geçersiz olmasını sağladı. Böylece anakarada bulunan Mestre ile Venedik ve ona bağlı 11 ada tek bir belediye altında kalmaya devam edecek.


Akşam saatleri itibariyle 206 bin potansiyel seçmenden sadece yüzde 18,6'sı sandık başına gitti ve referandumun geçerli olması için yerel saatle 23: 00'e kadar gereken yüzde 50'lik sınırın çok gerisinde kaldı.

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Venedik, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:58 
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