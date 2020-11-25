Paket servis adetlerinde rekor artış

Son yayınlanan Kovid-19 önlemleri kapsamında AVM içindeki kafe ve restoranlarda sadece paket servis veya 'al-götür' şeklinde hizmet verilmeye başlandığını hatırlatan Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "AVM'mizde bu kapsamda gerekli tüm tedbirler alındı ve hizmet şekli değişti. Genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, son 5 günde Venezia'da hizmet veren kafe ve restoranların günlük paket servis adetlerinde yaklaşık 5 kat artışlar yaşandı" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs genelgesi kapsamında, alışveriş merkezi içindeki kafe ve restoranlarda, 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya 'al-götür' şeklinde hizmet verilmeye başlanmasıyla beraber, yeme-içme alanlarındaki oturma düzenleri kaldırıldı. Genelge uyarınca saat 20.00 itibarıyla kapanan AVM'lerde paket servis oranlarıysa gün geçtikçe artıyor.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Venezia'da da genelge kapsamında yeme-içme alanlarındaki tüm restoran ve kafelerde yalnızca 'al-götür' şeklinde ve paket servis olarak hizmet verilmeye başlandı. Kültürümüzde çok alışık olmadığımız al-götür sistemi için kullanılan oturmuş bir tabir bile yok. Ülkemizdeki alışkanlık, oturup yerinde hizmet alınması ya da paket servis söylenmesi yönünde. Uluslararası literatürde 'take-away' olarak adlandırılan sistem için bizde son dönemde gel-al, al-git gibi söylemler kullanılmaya başladı. Sanırım doğrusu 'take-away' karşılığı olan 'al-götür' olarak kullanılması. Çünkü paket yaptırıp, alıp yanınızda götürüyorsunuz. ya da ev veya iş yerinize paket servis olarak sipariş ediyorsunuz" diye konuştu.

TALEP ÇOK

Isıgöllü, sözlerine şöyle devam etti: "Pandemi koşullarının ağırlaşmasıyla birlikte alınan yeni önlemler kapsamında, sektörümüzde sağlık ve hijyen açısından gerekli tüm önlemler, harfiyle alınmaya devam ediyor. Tüm dünya ile birlikte içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte tek odağımız insan sağlığı. Bu kapsamda biz de gerekli tüm önlemlerin yanı sıra 'TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni Türkiye'de alan ilk AVM'lerden olduk. Yeni genelge ile de yeme-içme alanlarımızda değişikliğe gittik. Yeni kısıtlamalarla birlikte AVM'miz içinde yer alan kafe ve restoranlarda paket servislerin ilk 5 günde 5 kat arttığını gördük. Al-götür servisi tercih eden ziyaretçilerimizin sayısı ise, her gün artarak devam ediyor."

"ORTALAMA ALIŞVERİŞ SEPET TUTARLARINDA YÜZDE 40 ARTIŞ OLDU"

AVM'lerin tekrar faaliyete geçtiği 1 Haziran'dan itibaren her ay alışveriş sepet ortalamalarında rekorlar kırılıyor. Son genelgede bildirilen ek tedbirlerle birlikte, çalışma saatleri ve yaş kısıtlamalarının yanı sıra yeme içme alanlarına ilişkin kısıtlamaların, ziyaretçi sayılarında bir miktar azalmaya sebep oldu. Ancak şunu söyleyebilirim ki ziyaretçilerimizin ortalama alışveriş sepet tutarlarında yüzde 40'lar seviyesinde artış gözlüyoruz. Özellikle pandemi döneminin şampiyonu olan spor giyim sektöründe önceki dönemlere göre yüzde 150'lere varan artışlar söz konusu. Eğlencenin ve yeme içmenin kısıtlı olduğu bu dönemde, ziyaretçilerimizin alışveriş odaklı olarak AVM'lere gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla ziyaretçi sayıları yüzde 20'ler seviyesinde azalıyor ama bununla birlikte sepet ortalamalarımız yüzde 40'lar seviyesinde artıyor. Venezia olarak AVM'mizde yer alan tüm markalarımızla bu süreci, el ele atlatacağımıza inancım tam. Bu olağanüstü süreçten tüm markalarımızın en az hasarla çıkması için biz de Venezia olarak elimizden geleni yapacak ve tüm paydaşlarımızın kararlılıkla yanında olacağız" ifadelerini kullandı.