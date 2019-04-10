Venezia Mega Outlet Çocuklar İçin Atölye Düzenliyor
14 dakika önce
VENEDİK konseptiyle tasarlanan Venezia Mega Outlet, Nisan ayında çocuklara için eğlenceli atölyeler düzenleyecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:32 Kaynak: DHA
VENEDİK konseptiyle tasarlanan Venezia Mega Outlet, Nisan ayında çocuklara için eğlenceli atölyeler düzenleyecek.
Ziyaretçilerine yönelik birçok etkinlik düzenleyen Venezia Mega Outlet, Nisan ayı boyunca her hafta sonu çocuklara özel atölyeler gerçekleştirecek. 6- 7 Nisan
'da düzenlenen Seramik Boyama ve Şapka atölyeleri ile başlayan etkinlik serisi, 13-14 Nisan'da Uçurtma Yapımı ve Ahşap Kalemlik atölyeleri ile devam edecek.
20-21 Nisan'da Domino Oyun Atölyesi ve Ahşap Çerçeve Boyama Atölyesi ile tatil günlerini renkli ve verimli bir şekilde değerlendirecek olan çocukları ayın son haftasında ise Yapboz ve Neşeli Gözlükler atölyeleri bekliyor.
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