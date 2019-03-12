Son Dakika Haberleri: Venezuela 100 Saatten Fazladır Elektriksiz

Venezuela 100 Saatten Fazladır Elektriksiz

25 dakika önce

Venezuela'da 100 saatten fazladır süren elektik kesintileri nedeniyle hükümet, eğitim ve iş dünyasındaki faaliyetlerin askıya alınma süresini uzattı.

Venezuela 100 Saatten Fazladır Elektriksiz, System.String[]
Venezuela'da 100 saatten fazladır süren elektik kesintileri nedeniyle hükümet, eğitim ve iş dünyasındaki faaliyetlerin askıya alınma süresini uzattı. Bugün de okullarda ders yapılamayacak. Venezuela genelinde elektik kesintileri 100 saatten fazla süredir devam ediyor. Elektrik kesintilerinde 5'inci güne girilen Venezuela'da iş yerleri ve okullar hükümetin emriyle açılmayacak. Ülke genelinde yağma olayları artarken, hastanelere cep telefonu ile girmek yasaklandı.

POMPEO SUÇU KÜBA VE RUSYA'YA ATTI Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'nın elektrik sisteminin yılların verdiği yıpranmaya dayanamadığını iddia ederek "Hastanelerdeki insanlar ölüyor, yemekler çürüyor, iletişim çöküyor" ifadelerini kullandı. Venezuela'daki gerçek emperyalist gücün Küba olduğunu iddia eden Pompeo, Rusya'nın ise bu krizi körüklediğini açıkladı.

KÜBA, VENEZUELA'DAKİ UCUZ ENERJİYE MUHTAÇ Pompeo, Maduro'nun, Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan, Venezuela'yı tarihinin en kötü krizine götüren sosyalist politikaları uygulamayı öğrendiğini ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiyi vurguladı. Küba benzeri ekonomik politikaların Venezuela'yı zengin bir ülkeden yıkılmış bir ülkeye çevirdiğini iddia ederek Küba'nın Venezuela'daki ucuz enerjiye ihtiyacı olduğunu hatırlattı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:16 Kaynak: İHA

Hükümet, Küba, Venezuela, Güncel
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