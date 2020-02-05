Venezuela 2019 yılını yüzde 9 bin 585'lik enflasyon rakamıyla tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Venezuela 2019 yılını yüzde 9 bin 585'lik enflasyon rakamıyla tamamladı - Son Dakika Dünya

Venezuela 2019 yılını yüzde 9 bin 585'lik enflasyon rakamıyla tamamladı

6 saat önce

Tarihinin en büyük siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşayan Venezuela, 2019 yılını yüzde 9 bin 585'lik enflasyon rakamıyla tamamladı. IMF geçen yıl için yüzde 200 binlik enflasyon tahmininde bulunmuştu

Venezuela 2019 yılını yüzde 9 bin 585'lik enflasyon rakamıyla tamamladı, System.String[]

Tarihinin en büyük siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşayan Venezuela, 2019 yılını yüzde 9 bin 585'lik enflasyon rakamıyla tamamladı.


Venezuela Merkez Bankası (BVC) salı günü yaptığı açıklamada, 2019 yılında tüketici fiyat endeksinin yüzde 9585,5'e ulaştığını duyurdu.

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Venezuela, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:24 
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