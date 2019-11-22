Son Dakika Haberleri: Venezuela 3. Uluslararası Ankara Ekmek Festivali başladı
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Venezuela 3. Uluslararası Ankara Ekmek Festivali başladı

6 saat önce

Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Venezuela 3. Uluslararası Ankara Ekmek Festivali'nin açılışı yapıldı.

Venezuela 3. Uluslararası Ankara Ekmek Festivali başladı, System.String[]

Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Venezuela 3. Uluslararası Ankara Ekmek Festivali'nin açılışı yapıldı.

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes'in ev sahipliğinde Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde Venezuela kültürünün önemli bir yiyeceği olan "Arepa" ekmeğinin tanıtımına çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Reyes, yaptığı konuşmada, Güney ve Orta Amerika ülkelerinde milyonlarca insanın tükettiği ve Venezuela mutfağının önemli bir yiyeceği olan Arepa ekmeğini tanıtmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Reyes, bu ekmeklerin tavada veya fırında pişirildiğini kaydetti. Etkinlik kapsamında katılımcılara, mısır unundan yapılan Arepa ekmeği ikram edildi.

Festival, 24 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Jose Gregorio Bracho Reyes, Çankaya Belediyesi, Venezuela, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:12 Kaynak: AA
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