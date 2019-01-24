Son Dakika Haberleri: Venezuela ABD'deki Diplomatik Personelini Geri Çekiyor

Venezuela ABD'deki Diplomatik Personelini Geri Çekiyor

28 dakika önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin ABD'deki büyükelçilik ve konsolosluklarını kapatacağını, bütün diplomatik personelini de geri çağırdığını açıkladı.

Venezuela ABD'deki Diplomatik Personelini Geri Çekiyor, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin ABD'deki büyükelçilik ve konsolosluklarını kapatacağını, bütün diplomatik personelini de geri çağırdığını açıkladı.

Maduro, 2019 Adli yılı açılışında yaptığı konuşmada, Venezuela'nın ABD'deki büyükelçiliğini kapatma kararı aldığını duyurdu.

ABD ile diplomatik ilişkileri kestiklerini bildiren Maduro, "ABD'deki büyükelçiliğimizi, bütün konsoloslukları kapatma kararı aldık. Bütün diplomatik personeli de geri çağırıyoruz. Cumartesi günü gelecekler." dedi.

Venezuela'da dün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:11 Kaynak: AA

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