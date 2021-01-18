Venezuela, ABD mahkemesinin Citgo'nun ana şirketinin hisselerinin satışını onaylamasına tepki gösterdi - Son Dakika

Venezuela, ABD mahkemesinin Citgo'nun ana şirketinin hisselerinin satışını onaylamasına tepki gösterdi

18.01.2021 11:47
Venezuela, ABD mahkemesinin Citgo'nun ana şirketinin hisselerinin satışını onaylamasına tepki gösterdi, System.String[]

Venezuela, ABD federal mahkemesinin Citgo Petroleum Corp'un ana şirketi PDVSA'nın hisselerinin satışına onay vermesine tepki göstererek, kararın, "Venezuelalıların yurt dışındaki en önemli varlıklarından çalmayı" amaçladığı belirtildi.

Venezuela, ABD federal mahkemesinin Citgo Petroleum Corp'un ana şirketi PDVSA'nın hisselerinin satışına onay vermesine tepki göstererek, kararın, "Venezuelalıların yurt dışındaki en önemli varlıklarından çalmayı" amaçladığı belirtildi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Delaware'deki mahkemenin Citgo'nun ana şirketi ülkenin devlet petrol şirketi PDVSA'nın hisselerinin satışına onay vermesinin "hileli" olduğunu söyledi.

Bu kararın, "Venezuelalıların yurt dışındaki en önemli varlıklarından çalmayı" amaçladığı değerlendirmesinde bulunan Arreaza, ülkesinin mirasını korumak amacıyla haklarının ve çıkarlarının savunulmasından asla vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Mahkeme, Kanadalı altın madeni şirketi Crystallex'in varlıklarının kamulaştırılması için 1,4 milyar doların temin etmesinin bir yolu olarak PDVSA'nın hisselerinin satışına onay vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Delaware, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Venezuela, ABD mahkemesinin Citgo'nun ana şirketinin hisselerinin satışını onaylamasına tepki gösterdi - Son Dakika


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