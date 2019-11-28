Venezuela, ABD yaptırımları karşısında borçlarını Çin Yuanı ile ödemeyi istiyor

Ekonomik ve siyasi krizlerle boğuşan Venezuela, yaptırımlar nedeniyle kullanamadığı ABD Doları yerine borçlarını Çin Yuanı üzerinden ödemek istiyor.



Reuters'ın ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre Venezuela'da Maduro hükümeti ve ülkenin petrol şirketi PDVSA, kendilerine hizmet sağlayan yabancı şirketlere Yuan ile ödeme yapmayı teklif etti. Söz konusu şirketlerin teklifi değerlendirdiği belirtildi.