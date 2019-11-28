Son Dakika Haberleri: Venezuela, ABD yaptırımları karşısında borçlarını Çin Yuanı ile ödemeyi istiyor
Son Dakika Dünya Venezuela, ABD yaptırımları karşısında borçlarını Çin Yuanı ile ödemeyi istiyor - Son Dakika Dünya

Venezuela, ABD yaptırımları karşısında borçlarını Çin Yuanı ile ödemeyi istiyor

6 saat önce

Ekonomik ve siyasi krizlerle boğuşan Venezuela, yaptırımlar nedeniyle kullanamadığı ABD Doları yerine borçlarını Çin Yuanı üzerinden ödemek istiyor

Venezuela, ABD yaptırımları karşısında borçlarını Çin Yuanı ile ödemeyi istiyor, System.String[]

Ekonomik ve siyasi krizlerle boğuşan Venezuela, yaptırımlar nedeniyle kullanamadığı ABD Doları yerine borçlarını Çin Yuanı üzerinden ödemek istiyor.


Reuters'ın ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre Venezuela'da Maduro hükümeti ve ülkenin petrol şirketi PDVSA, kendilerine hizmet sağlayan yabancı şirketlere Yuan ile ödeme yapmayı teklif etti. Söz konusu şirketlerin teklifi değerlendirdiği belirtildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Venezuela, Reuters, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TikTok, Uygur Türklerine baskıyı anlatan videoyu kaldırdığı için özür diledi
Marmaray, 20 Kasım'da 500 binin üzerinde yolcu taşıyarak rekor kırdı Mark Mobius: Türkiye'de teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı düşünüyoruz Irak'ın Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 25'e yükseldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 20:47:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela, ABD yaptırımları karşısında borçlarını Çin Yuanı ile ödemeyi istiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]