Venezuela ABD'ye karşı Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurdu - Son Dakika
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Venezuela ABD'ye karşı Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurdu

6 saat önce

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesine uygulanan ekonomik yaptırımlar ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle sorumlu ABD'li yetkililerin cezalandırılması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICC) başvurdu.

Venezuela ABD'ye karşı Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurdu, System.String[]

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesine uygulanan ekonomik yaptırımlar ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle sorumlu ABD'li yetkililerin cezalandırılması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICC) başvurdu.

Arreaza, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesine uygulanan ekonomik yaptırımlar sebebiyle ABD aleyhine bugün Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuru yaptıklarını bildirdi.

Başvuruyu "tarihi bir olay" olarak niteleyen Arreaza, "İstatistikler yaptırımların Venezuela halkı üzerindeki etkilerini gösteren önemli verilerdir. Halkımıza karşı yaygın, kitlesel ve sistematik bir saldırı var." ifadesini kullandı.

Arreaza, yaptırımların temel kurbanlarının Venezuelalı siviller olduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:06 Kaynak: AA
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