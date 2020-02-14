Venezuela ABD'ye karşı Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Venezuela ABD'ye karşı Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurdu - Son Dakika Dünya

Venezuela ABD'ye karşı Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurdu

6 saat önce

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesine uygulanan ekonomik yaptırımlar ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle sorumlu ABD'li yetkililerin cezalandırılması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICC) başvurdu.

Venezuela ABD'ye karşı Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurdu, System.String[]

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesine uygulanan ekonomik yaptırımlar ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle sorumlu ABD'li yetkililerin cezalandırılması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICC) başvurdu.


Arreaza, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesine uygulanan ekonomik yaptırımlar sebebiyle ABD aleyhine bugün Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuru yaptıklarını bildirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:17 
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