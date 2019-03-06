Son Dakika Haberleri: Venezuela Alman Büyükelçiyi "istenmeyen kişi" ilan etti

Venezuela Alman Büyükelçiyi "istenmeyen kişi" ilan etti

1 saat önce

Venezuela, Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener'i "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini ve Venezuela'yı terk etmesi için 48 saat süre verdiklerini duyurdu.

Venezuela Alman Büyükelçiyi
Venezuela, Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener'i "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini ve Venezuela'yı terk etmesi için 48 saat süre verdiklerini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:10 

Almanya, Venezuela, Ekonomi
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