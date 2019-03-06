Venezuela Alman Büyükelçiyi "istenmeyen kişi" ilan etti
1 saat önce
Venezuela, Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener'i "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini ve Venezuela'yı terk etmesi için 48 saat süre verdiklerini duyurdu.
Venezuela
, Almanya
'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener'i "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini ve Venezuela'yı terk etmesi için 48 saat süre verdiklerini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:10
Venezuela, Alman Büyükelçi'ye Ülkeyi Terk Etmesi İçin 48 Saat Süre Verdi
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