Venezuela Ankara Büyükelçisinden SANKON'a iade-i ziyaret - Son Dakika

Venezuela Ankara Büyükelçisinden SANKON'a iade-i ziyaret

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes, Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezine iade-i ziyarette bulundu.

Venezuela Ankara Büyükelçisinden SANKON'a iade-i ziyaret, System.String[]

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes, Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezine iade-i ziyarette bulundu.

Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin güçlenmesine sağladıkları katkı için SANKON'a teşekkür eden Büyükelçi Reyes, "SANKON Genel Merkezinde olmaktan çok memnunum. Genel Başkan Ferudun Cevahiroğlu'nun bizleri ziyaretinin ardından Türkiye ile Venezuela ticaret hacminin SANKON şirketlerinin çalışmaları ile daha ileri düzeye geleceğine inanıyorum. Bu şirketlerin ülkemizin acil ihtiyaçlarını karşılama konusundaki gayretlerinden dolayı son derece memnunum. En kısa zamanda Venezuela şirketleri ile Türk şirketlerinin ticarete başlaması en büyük dileğimdir. Sizlerin vasıtası ile gerçek dost Türkiye halkına selam ve saygılarımı iletiyorum" dedi.

Ziyareti için Büyükelçi Reyes'e teşekkür eden SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu da, "Büyükelçi Reyes'i genel merkezimizde görmek bizleri onurlandırdı. Burası sizin eviniz, evinize hoş geldiniz. Venezuela bizim gerçek dostumuz. SANKON'un bütün şirketleri Venezuela ile ticaret yapmak için büyük bir gayret içindeler. En kısa zamanda karşılıklı ticari ilişkilerimizle var olan dostluğumuz daha da ileri seviyeye gideceğine olan inancım tamdır. Türk Halkı, Venezuela Halkının her konuda yanındadır bunun bilinmesini arzu ediyoruz. Dost ve kardeş ülke Venezuela Büyükelçisini misafir etmekten büyük onur duyuyoruz. Türk Halkı adına sizin şahsınızda Venezuela halkına sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin mümkün olan en kısa zamanda geliştirilmesi konusunda mutabık kılındı. - İSTANBUL

Venezuela Ankara Büyükelçisinden SANKON'a iade-i ziyaret

Büyükelçi, Venezuela, Ticaret, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Venezuela Ankara Büyükelçisinden SANKON'a iade-i ziyaret - Son Dakika

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