Venezuela, AstraZeneca aşısına 'yan etki' nedeniyle onay vermedi - Son Dakika

Venezuela, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşıya, kan pıhtılaşması gibi yan etkilere neden olduğu gerekçesiyle onay vermedi.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının yetişkinlerde ciddi kan pıhtılaşması gibi yan etkilere neden olduğunun duyurulmasının ardından aşının kullanımı toplam 18 ülkede askıya alınmıştı. Venezuela da AstraZeneca aşısına onay vermediğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde aşıyı alanlarda "yan etkiler" görülmesi nedeniyle AstraZeneca aşısının Venezuela'da kullanımına onay verilmeyeceği aktarıldı. Rodriguez ayrıca, hükümetin önümüzdeki aylarda tüm nüfusun aşılanmasını garantilemek için diğer aşı üreticileri ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

VENEZUELA'DA AŞILAMA SPUTNİK V İLE BAŞLADI

Venezuela'da aşı kampanyası Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşıları ile başlamıştı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin bu ayın sonuna kadar 10 milyon doz aşı alacağına söz vermiş, hükümetin aşıları güvence altına almak için 200 milyon dolar yatırım yaptığını açıklamıştı. Açıklamaya göre, bu ayın başlarında Çin'den de 500 bin doz Sinopharm aşısı alındı.

Venezuela'da salgının başlangıcından bu yana 460 bin korona virüs vakası tespit edilirken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da bin 437 olarak kayıtlara geçti.

ASTRAZENECA 18 ÜLKEDE ASKIYA ALINDI

Aralarında Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya, Lüksemburg ve İspanya'nın da bulunduğu 18 ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem olarak AstraZeneca aşısını askıya aldı. İngiltere ise AstraZeneca aşısını kullanmaya devam ediyor.

-İHA-