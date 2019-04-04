Son Dakika Haberleri: Venezuela Başbakan Yardımcısı: "Daha Fazla Rus Askeri Gelebilir"

Venezuela Başbakan Yardımcısı: "Daha Fazla Rus Askeri Gelebilir"

2 saat önce

Venezuela Başbakan Yardımcısı Ivan Gil, Rusya ile yapılan anlaşma gereğince daha fazla Rus askeri personelinin gelmesini gözardı etmeyeceklerini söyledi.

Venezuela Başbakan Yardımcısı:
Venezuela Başbakan Yardımcısı Ivan Gil, Rusya ile yapılan anlaşma gereğince daha fazla Rus askeri personelinin gelmesini gözardı etmeyeceklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Ivan Gil, Rus askerlerinin Venezuela'ya gelmesi konusunda yaptığı açıklamada, "Rus güçleri Venezuela'da gerektiği kadar kalabilir. Onların kalmaları konusunda belirlenen bir süre yok. Rus askeri uzman grubu yapılan askeri teknik işbirliği anlaşması kapsamında Venezuela'da bulunuyor" dedi.

Kremlin, Rus askeri uzmanlarının daha önce, Rusya'dan silah alımı için yapılan anlaşmalar çerçevesinde Venezuela'da bulunduğunu açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rus askerlerinin Venezuela'da bulunmasına cevap olarak ellerinde, yaptırımlar uygulamak dahil bir seçenek listesi bulunduğunu söyledi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:25 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Başbakan Yardımcısı, Venezuela, Politika
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