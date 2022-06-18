Venezuela Başkan Yardımcısı: ABD Yaptırımları Zorbalığa Dönüştü

CARACAS, 18 Haziran (Xinhua) -- Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez Cuma günü ABD'nin Venezuela'ya yönelik ekonomik yaptırımlarının "zorbalık" ile eşit hale geldiğini söyledi. Rodriguez, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 25. Uluslararası Ekonomik Forum'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya karşı 502 adet tek taraflı zorlayıcı önlem veya yaptırım uyguladığını söyledi. Yaptırımların çoğunun ülkenin petrol sektörüne, hükümetin finans kaynaklarına ve gıdaya "yönlendirildiğini" belirten Başkan Yardımcısı, nihayetinde bunun Venezuela'nın petrol üretiminde yüzde 87'lik bir düşüşe ve 140 milyar ABD doları civarında ekonomik kayba yol açtığını da sözlerine ekledi.

Rodriguez, 2020'de yaptırımların ülkenin onlarca yıldır Venezuela'nın ana dış gelir kaynağı olan ham petrolü ticarileştirme yeteneğini tamamen engellediğini söyledi. Rodriguez, yaptırım uygulayanların, "ülkelerin kaynaklarına gayrimeşru olarak el konulmasından" faydalandığını, bu nedenle ABD'nin yakın zamanda yaptırımları kaldırmasının pek mümkün olmadığını da sözlerine ekledi. Rodriguez, Venezuela halkının üretken çabası sayesinde, ülkenin yaptırımların etkisine dayanabildiğini ve daha önce gıda ihtiyaçlarının yüzde 80'ini ithal eden Venezuela'nın, tükettiğinin yüzde 93'ünü üreten bir ülke haline geldiğini kaydetti.