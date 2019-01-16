Son Dakika Haberleri: Venezuela Başkan Yardımcısı Maddah, Çorum'da

Venezuela Başkan Yardımcısı Maddah, Çorum'da

25 dakika önce

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Türkiye ziyareti kapsamında bir altın rafinerisinde incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a geldi.

Venezuela Başkan Yardımcısı Maddah, Çorum'da, System.String[]
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Türkiye ziyareti kapsamında bir altın rafinerisinde incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Amasya- Merzifon Havalimanı'na gelen El Aissami Maddah'ın Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı karşıladı. Ziyarette dünyanın en büyük altın üretici olan Venezuela ile ticari işbirliği noktasında görüşmeler yapılarak neler yapılabileceği masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya gelmiş ziyarette iş insanı Ahmet Ahlatcı'nın sahibi olduğu rafineri hakkında Maduro'ya bilgi vermişti. Bu görüşmenin ardından Ahlatcı ile yakından ilgilenen Venezuela'nın Devlet Başkanı Maduro, ülkesindeki altınların işlenmek üzere Çorum'a gönderebileceklerini ifade etmişti. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:32 Kaynak: İHA

Türkiye, Venezuela, Çorum, Güncel
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