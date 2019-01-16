Venezuela Başkan Yardımcısı Maddah, Çorum'da
25 dakika önce
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Türkiye ziyareti kapsamında bir altın rafinerisinde incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a geldi.
Venezuela
Devlet Başkan Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Türkiye
ziyareti kapsamında bir altın rafinerisinde incelemelerde bulunmak üzere Çorum
'a geldi. İstanbul
'dan özel uçakla Amasya- Merzifon
Havalimanı'na gelen El Aissami Maddah'ın Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı karşıladı. Ziyarette dünyanın en büyük altın üretici olan Venezuela ile ticari işbirliği noktasında görüşmeler yapılarak neler yapılabileceği masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın geçtiğimiz aylarda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
ile bir araya gelmiş ziyarette iş insanı Ahmet Ahlatcı'nın sahibi olduğu rafineri hakkında Maduro'ya bilgi vermişti. Bu görüşmenin ardından Ahlatcı ile yakından ilgilenen Venezuela'nın Devlet Başkanı Maduro, ülkesindeki altınların işlenmek üzere Çorum'a gönderebileceklerini ifade etmişti. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:32 Kaynak: İHA
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