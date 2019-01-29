Son Dakika Haberleri: Venezuela Başsavcısı, Guaido Hakkında Soruşturma Başlattı

Venezuela Başsavcısı, Guaido Hakkında Soruşturma Başlattı

1 saat önce

Venezuela Başsavcısı, kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun ülkeden ayrılmasının yasaklanması için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Venezuela Başsavcısı, Guaido Hakkında Soruşturma Başlattı, System.String[]
Venezuela Başsavcısı, kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun ülkeden ayrılmasının yasaklanması için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, kendisini "Geçici Devlet Başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado hakkında soruşturma başlattı. Başsavcı, ABD destekli Guaido'nun ülkeden ayrılmasının yasaklanması ve mal varlıklarının dondurulması için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado bir süredir yasal devlet başkanı Nicolas Maduro'ya karşı ABD destekli bir operasyon yürütüyor. Geçtiğimiz hafta halkı sokağa davet eden 35 yaşındaki Guiado, herhangi bir yasal bağlayıcılığı olmamasına rağmen yemin ederek kendisini devlet başkanı ilan etmişti. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:01 Kaynak: İHA

Başsavcı, Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Politika
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