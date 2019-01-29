Venezuela Başsavcısı, Guaido Hakkında Soruşturma Başlattı
1 saat önce
Venezuela Başsavcısı, kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun ülkeden ayrılmasının yasaklanması için Yüksek Mahkemeye başvurdu.
Venezuela
Başsavcısı, kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun ülkeden ayrılmasının yasaklanması için Yüksek Mahkemeye başvurdu.
Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab
, kendisini "Geçici Devlet Başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado hakkında soruşturma başlattı. Başsavcı, ABD
destekli Guaido'nun ülkeden ayrılmasının yasaklanması ve mal varlıklarının dondurulması için Yüksek Mahkemeye başvurdu.
Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado bir süredir yasal devlet başkanı Nicolas Maduro
'ya karşı ABD destekli bir operasyon yürütüyor. Geçtiğimiz hafta halkı sokağa davet eden 35 yaşındaki Guiado, herhangi bir yasal bağlayıcılığı olmamasına rağmen yemin ederek kendisini devlet başkanı ilan etmişti. - KARAKAS
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:01 Kaynak: İHA
Venezuela'da Ordu Sokağa Çıktı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Trump'ın Danışmanı Arasında Suriye Zirvesi
CHP'nin İzmir Adayını Eleştiren MHP Lideri Bahçeli'ye Sert Yanıt: Kimsenin Haddi Değil
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na Hediye Ettiği 13 Milyon Euroluk Evi Satışa Çıkardı