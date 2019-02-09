Son Dakika Haberleri: Venezuela, Brezilya Sınırında Askeri Varlığını Arttırdı

Venezuela, Brezilya Sınırında Askeri Varlığını Arttırdı

1 saat önce

Venezuela hükümetinin yardım girişini önlemek için Brezilya sınırındaki askeri varlığı arttırdığı belirtilirken, hükümet ise kontrollerin daha önceki operasyonlardan bir farkı olmadığını açıklayarak iddiaları reddetti.

Venezuela, Brezilya Sınırında Askeri Varlığını Arttırdı, System.String[]
Venezuela hükümetinin yardım girişini önlemek için Brezilya sınırındaki askeri varlığı arttırdığı belirtilirken, hükümet ise kontrollerin daha önceki operasyonlardan bir farkı olmadığını açıklayarak iddiaları reddetti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, Brezilya sınırındaki askeri varlığı arttırdı. Trafiğe sınırlandırma getirildi, araçlarda ise ayrıntılı incelemeler gerçekleştiriliyor. Muhalefet, Maduro güçlerinin "ilaç ve gıda aradığını" iddia ederken, hükümet ise iddiaları reddetti.

Muhalif milletvekili Angel Medina yaptığı açıklamada, Venezuela hükümetinin, Brezilya sınırındaki askeri varlığını güçlendirdiğini, Ulusal Meclis tarafından talep edilen bir insani yardım merkezinin hükümet tarafından engellendiğini iddia etti. Medina Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sınırdaki askeri varlığı pekiştirdiler. Trafiği kısıtlıyorlar. Araçlarda ayrıntılı kontroller yapıyorlar, insani yardım arıyorlar" dedi.

Venezuela hükümeti, yapılan kontrollerin doğal olduğunu daha önceki operasyonlardan bir farkı olmadığını açıkladı. Ayrıca Maduro insani yardımın hayırseverlik olmadığını, Venezuela halkı için aşağılanma olduğunu söyledi.

Ekonomik ve siyasi krizin derinleştiği Venezuela'da iktidar savaşındaki muhalefet başta ilaç olmak üzere yaşamsal malzemeye ulaşamayan halka yardım ittifakı başlatmış, ABD, Kanada, Brezilya, Avrupa Komisyonu ve Almanya muhalif lider Juan Guaido'nun yardım ittifakına destek vermişti. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:08 Kaynak: İHA

Hükümet, Brezilya, Venezuela, Güncel
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