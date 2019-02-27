Son Dakika Haberleri: Venezuela Büyükelçiliğine Destek Ziyareti

Venezuela Büyükelçiliğine Destek Ziyareti

33 dakika önce

Türk-İş, Memur-Sen Ankara Şubesi, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi ve İnanç Özgürlüğü Platformu temsilcileri Venezuela halkına ve Nicolas Maduro'ya destek vermek amacıyla Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes'e ziyarette bulundu.

Türk-İş, Memur-Sen Ankara Şubesi, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi ve İnanç Özgürlüğü Platformu temsilcileri Venezuela halkına ve Nicolas Maduro'ya destek vermek amacıyla Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes'e ziyarette bulundu.

Sivil toplum kuruluşları adına Venezuela Büyükelçiliği önünde açıklama yapan İHH İnsani Yardım Derneği Ankara sorumlusu Mustafa Sinan, "Venezuela halkının özgürlük mücadelesini ve Maduro yönetimini destekliyoruz. Dünyaki sivil toplum kuruluşlarına hep beraber Venezuela'daki mazlumlara sahip çıkalım çağrısında bulunuyoruz. Buradan tüm sivil toplum kuruluşlarına Maduro'ya çiçek gönderme çağrısında da bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sinan, ailesini savaşta kaybetmiş bir yetim tarafından yapılan tabloyu da Venezuela Büyükelçisi'ne sunacaklarını belirtti.

Heyet, konuşmanın ardından Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes'e ziyarette bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:54 Kaynak: AA

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