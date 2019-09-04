Son Dakika Haberleri: Venezuela, Çin'i farklı geçti ve adını ikinci tura yazdırdı!
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Venezuela, Çin'i farklı geçti ve adını ikinci tura yazdırdı!

15 dakika önce

Salon: WukesongHakemler: Yener Yılmaz (Türkiye), Matthew Albert Myers (ABD), Boris Krejic (Slovenya)Venezuela: Jose Vargas 3, Guillent 15, Lewis 13, Colmenares 11, Ruiz 4, Bethelmy 3, Zamora 5, Carrera 4, Graterol 2, Gregory Vargas 12, ChourioÇin: Ailun 1, Qi 8, Xiachuan 5, Jianlian 11, Jiwei...

Venezuela, Çin'i farklı geçti ve adını ikinci tura yazdırdı!, System.String[]

Salon: Wukesong


Hakemler: Yener Yılmaz (Türkiye), Matthew Albert Myers (ABD), Boris Krejic (Slovenya)


Venezuela: Jose Vargas 3, Guillent 15, Lewis 13, Colmenares 11, Ruiz 4, Bethelmy 3, Zamora 5, Carrera 4, Graterol 2, Gregory Vargas 12, Chourio


Çin: Ailun 1, Qi 8, Xiachuan 5, Jianlian 11, Jiwei 12, Zhelin 5, Rui 2, Minghui 2, Shuo 13, Abudurexiti


1. Periyot: 18-10


Devre: 33-23


3. Periyot: 51-41


5 faulle çıkan: 39.53 Qi (Çin)



Venezuela, 2 galibiyete ulaşarak adını 2. tura yazdırmayı başardı. Tek galibiyette kalan Çin ise klasman maçları oynayacak.

Çin Halk Cumhuriyeti, Yener Yılmaz, Venezuela, Slovenya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:14 
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