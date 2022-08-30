Venezuela Cumhurbaşkanı yeniden ilişki kurdukları Kolombiya'nın büyükelçisiyle görüştü

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Kolombiya ile 3 yıl sonra diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasıyla bu ülkenin Karakas Büyükelçisi Armando Benedetti ile görüştü.

Maduro, Benedetti'nin güven mektubunu sunduğu görüşme hakkında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Halkın sarayında Kolombiya Cumhuriyeti'nin Venezuela Büyükelçisi olarak atanan Armando Benedetti'yi karşıladım. Bizler, derin Bolivarcı kardeşlikte birleşmiş, şanlı bir isyan ve özgürlük tarihine sahip halklarız. Birliğimiz sağlam olsun!" ifadelerini kullandı.

Kolombiya şapkası "sombrero" ile Benedetti ile fotoğrafını paylaşan Maduro, "Kardeşimiz Kolombiya'nın yeni Büyükelçisi Armando Benedetti ile yaptığımız keyifli ve kardeşçe görüşme, kardeşlik, barış ve saygı çerçevesinde diplomatik ilişkilerin bir aşamasının başlangıcıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Benedetti de Twitter hesabından, "Miraflores Sarayı'nda Kolombiya'nın Venezuela Büyükelçisi olarak güven mektubumu sunduğum Cumhurbaşkanı Maduro tarafından karşılandık. Asla kopmaması gereken dostluk bağlarını yeniden kurmanın acil gerekliliğini konuştuk." ifadelerini kullandı.

Venezuela'nın Bogota Büyükelçisi Felix Plasencia'nın da Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile bir araya gelerek güven mektubunu teslim etmesi bekleniyor.

Kolombiya'da 19 Haziran'daki ikinci tur seçimlerini kazanan ve 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı görevini devralan sol görüşlü Petro'nun ilk icraatlarından biri, komşu ülke ile 3 yıldır kopuk olan ikili ilişkileri kurmak adına büyükelçi atamak olmuştu.

Petro ile Maduro, 11 Ağustos'ta karşılıklı büyükelçi atadıklarını duyurmuştu.

Venezuela ile Kolombiya arasındaki ilişkilerin kesilmesi

Birbirine çok yakın kültür ve ortak tarihe sahip Venezuela ile Kolombiya arasındaki ilişkiler, 2019'da Kolombiya'nın Maduro hükümetine karşı ABD destekli muhalif lider Juan Guaido'yu desteklemesiyle zayıflamış ve Maduro, Şubat 2019'da ülkesine yapılan saldırılara önayak olmakla suçladığı Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.

O dönem, ABD hükümetiyle yakın ilişkiye sahip sağ görüşlü eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque liderliğindeki Kolombiya, Nisan 2019'da Maduro hükümetine askeri darbe girişiminde bulunan ve Venezuela'da kendini "meşru devlet başkanı" ilan eden Guaido'yu tanımış, Kolombiya da kendisine diplomatik temsilcilik vermişti.