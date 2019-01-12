Son Dakika Haberleri: Venezuela'da 2 Hastaneye Yetecek Sağlık Ekipmanı Kül Oldu

Venezuela'da 2 Hastaneye Yetecek Sağlık Ekipmanı Kül Oldu

52 dakika önce

KARAKAS (İHA) – Venezuela'da iki hastanenin ihtiyacını karşılayacak sağlık ekipmanının bulunduğu bir depoda yangın çıktı.

Venezuela'da 2 Hastaneye Yetecek Sağlık Ekipmanı Kül Oldu, System.String[]
KARAKAS (İHA) – Venezuela'da iki hastanenin ihtiyacını karşılayacak sağlık ekipmanının bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Depodaki malzemeler kullanılamaz hale gelirken hükumet yangından muhalefeti sorumlu tuttu.

Venezuela'da başkent Karakas'ın yaklaşık 45 kilometre doğusunda yer alan, Guatire kasabasındaki 22 bin metrekarelik bir sosyal güvenlik deposunda çıkan yangın 7 saatte kontrol altına alınabildi. Depoda çıkan yangın sonucu iki hastane kuracak kadar ekipman ile bir diyaliz merkezi kullanılamaz hale geldi.

Bölgesel Gelişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Aristbulo Istriz yaptığı açıklamada yangının çıkmasından muhalefeti sorumlu tuttu. Istriz, "Bu, sağlığa karşı işlenmiş en büyük, faşist terör ve suç eylemidir. Bu eylemle liderimiz Maduro'ya zarar verdiklerine inanıyorlarsa, yanlış yolda olduklarını bilmeleri gerek" dedi.

Yangınla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:00 Kaynak: İHA

Venezuela, 3. Sayfa
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