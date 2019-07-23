Son Dakika Haberleri: Venezuela'da 23 eyaletten 18'i karanlıkta
Son Dakika Güncel Haber

Venezuela'da 23 eyaletten 18'i karanlıkta

1 saat önce

Venezuela'da 23 eyaletin 18'i dün karanlıkta kaldı.

Venezuela'da 23 eyaletten 18'i karanlıkta, System.String[]
Venezuela'da 23 eyaletin 18'i dün karanlıkta kaldı. Hükumet, Mart ayından beri başkent Karakas'ı da kapsayan ilk elektrik kesintisinin nedeninin elektromanyetik saldırılar olduğunu söyledi.

Venezuela'da geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Ülkedeki 23 eyaletten 18'i dün karanlıkta kaldı. Venezuela Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez dün yapılan kesintinin elektromanyetik saldırılar sonucu olduğunu söyledi. Bakan, yetkililerin elektrik sıkıntısının çözülmesi için gerekli çalışmaları yaptığını dile getirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre kesintiden 10 dakika sonra Guri hidroelektrik barajının bulunduğu Bolivar eyaletinin bazı bölgelerine elektrik sağlandı ancak yeniden kesildi. Karakas ise hala karanlık altında. Muhalefet ve enerji uzmanlarına göre, Venezuela'nın ulusal elektrik şebekesinde yıllar süren yatırım eksikliği ve bakımın yetersiz kalması nedeniyle sorunlar yaşanıyor.

Petrol zengini Venezuela'da yüksek enflasyon ve ekonomik kriz, gıda ve ilaç sıkıntısına yol açarak 4 milyondan fazla kişinin ülkeden ayrılmasına neden oldu. - KARAKAS
Venezuela, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu ve Gül yıllar sonra bir araya geldi 51 yıl önce mürettebatıyla kaybolan Fransız denizaltısı bulundu ABD, son 4 günde ikinci kez Venezuela hava sahasını ihlal etti Son Dakika! Memur emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 11:00:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela'da 23 eyaletten 18'i karanlıkta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]