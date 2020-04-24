Venezuela'da 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
Son Dakika Genel Venezuela'da 23 Nisan coşkusu - Son Dakika

Venezuela'da 23 Nisan coşkusu

6 saat önce

Venezuela'da 23 Nisan coşkusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, Karakas'ta bulunan Kemal Atatürk Parkında kutlandı Karakas Büyükelçiliği personeli ve Türkiye Maarif Vakfının Karakas'taki temsilcileri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100.

Venezuela'da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, Karakas'ta bulunan Kemal Atatürk Parkında kutlandı

ANKARA - Karakas Büyükelçiliği personeli ve Türkiye Maarif Vakfının Karakas'taki temsilcileri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, Karakas'ta bulunan Kemal Atatürk Parkında kutladılar.

COVID-19 salgını nedeniyle sosyal karantina önlemlerinin devam ettiği Venezuela'da, Karakas Büyükelçiliği personeli, sosyal mesafeye özen göstererek ve maske kullanarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşımızı söyledi.

Venezuela'da 23 Nisan coşkusu

Mustafa Kemal Atatürk, Venezuela, 23 Nisan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 10:08 Kaynak: İHA

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Son Dakika

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