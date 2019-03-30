Son Dakika Haberleri: Venezuela'da 3'üncü Elektrik Kesintisi

Venezuela'da 3'üncü Elektrik Kesintisi

4 dakika önce

Venezuela'nın büyük bölümünde elektrikler tekrar kesildi.

Venezuela'da 3'üncü Elektrik Kesintisi, System.String[]
Venezuela'nın büyük bölümünde elektrikler tekrar kesildi.

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela bir yandan da elektrik kesintileri ile boğuşmaya devam ediyor.

Ülkede, 7 Mart'ta yaşanan ve yaklaşık bir hafta süren ilk, 25 Mart'ta başlayan ve tam olarak giderilemeyen 2'nci kesintinin ardından şimdi de 3'üncü büyük elektrik kesintisi yaşanıyor.

Dün yerel saatle 19.00 sularında başlayan son kesintiye dair herhangi bir resmi açıklama yapılmazken kesinti sonrası 21 eyalet ve başkent Caracas karanlığa gömüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:39 Kaynak: AA

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