Venezuela'da 3'üncü Elektrik Kesintisi

Venezuela'nın büyük bölümünde elektrikler tekrar kesildi.

Venezuela'nın büyük bölümünde elektrikler tekrar kesildi.



Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela bir yandan da elektrik kesintileri ile boğuşmaya devam ediyor.



Ülkede, 7 Mart'ta yaşanan ve yaklaşık bir hafta süren ilk, 25 Mart'ta başlayan ve tam olarak giderilemeyen 2'nci kesintinin ardından şimdi de 3'üncü büyük elektrik kesintisi yaşanıyor.



Dün yerel saatle 19.00 sularında başlayan son kesintiye dair herhangi bir resmi açıklama yapılmazken kesinti sonrası 21 eyalet ve başkent Caracas karanlığa gömüldü.

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