Son Dakika Haberleri: Venezuela'da 632 Tutuklu Serbest Bırakıldı

Venezuela'da 632 Tutuklu Serbest Bırakıldı

9 dakika önce

Venezuela'da geçen hafta Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı protestolarda gözaltına alınan 791 kişiden 632'sinin serbest bırakıldığı açıklandı.

Venezuela'da 632 Tutuklu Serbest Bırakıldı, System.String[]
Venezuela'da geçen hafta Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı protestolarda gözaltına alınan 791 kişiden 632'sinin serbest bırakıldığı açıklandı.

Sivil toplum örgütü Venezuela Ceza Forumu, gösteriler nedeniyle ülkenin her bölgesinde kaç tutuklama yapıldığını açıkladı. Yayınlanan raporda geçen hafta Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı protestolarda gözaltına alınan 791 kişiden 632'sinin serbest bırakıldığı kaydedildi. Raporda, en çok gözaltının 171 kişiyle başkent Karakas bölgesinde olduğu belirtilirken, Aragua'da 112, Zulia'da da 97 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Öte yandan raporda, 1999'dan beri en yüksek gözaltına alınma sayısına ulaşıldığına dikkat çekildi. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:20 Kaynak: İHA

Nicolas Maduro, Venezuela, 3. Sayfa
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