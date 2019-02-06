Venezuela'da ABD Silahları Ele Geçirildi
1 saat önce
Venezuelalı yetkililer Valencia'daki Arturo Michelena Uluslararası Havalimanı'nda ABD'ye ait çok sayıda silah ele geçirdiklerini duyurdu.
Venezuelalı yetkililer Valencia'daki Arturo Michelena Uluslararası Havalimanı'nda ABD'ye ait çok sayıda silah ele geçirdiklerini duyurdu. Venezuela'da yaşanan yönetim krizinin yansımaları devam ederken, Venezuela Halk Güvenliği Bakanlığı ülkenin Carabobo bölgesinde Valencia kentindeki Arturo Michelena Uluslararası Havalimanı'nda ABD'ye ait çok sayıda silah ele geçirdiklerini duyurdu. Konu hakkında sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan bakanlık, silahların ABD'nin Miami kentinden gönderildiğini belirtti. Konu üzerine paylaşım yapan Halk Güvenliği Bakanı Endes Palencia Ortiz ise ele geçirilen silahların fotoğrafını paylaşarak silahlar hakkında detaylı bilgi verdi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:41 Kaynak: İHA
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Bölünmüş Türkiye Paylaşımına Tepki Yağdı
NBA All-Star'da Yarışmalara Katılacak Oyuncular Belirlendi
Venezuela'da ABD Silahları Ele Geçirildi
Son Dakika! İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor