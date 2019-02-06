Son Dakika Haberleri: Venezuela'da ABD Silahları Ele Geçirildi

Venezuela'da ABD Silahları Ele Geçirildi

1 saat önce

Venezuelalı yetkililer Valencia'daki Arturo Michelena Uluslararası Havalimanı'nda ABD'ye ait çok sayıda silah ele geçirdiklerini duyurdu.

Venezuela'da ABD Silahları Ele Geçirildi, System.String[]
Venezuelalı yetkililer Valencia'daki Arturo Michelena Uluslararası Havalimanı'nda ABD'ye ait çok sayıda silah ele geçirdiklerini duyurdu. Venezuela'da yaşanan yönetim krizinin yansımaları devam ederken, Venezuela Halk Güvenliği Bakanlığı ülkenin Carabobo bölgesinde Valencia kentindeki Arturo Michelena Uluslararası Havalimanı'nda ABD'ye ait çok sayıda silah ele geçirdiklerini duyurdu. Konu hakkında sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan bakanlık, silahların ABD'nin Miami kentinden gönderildiğini belirtti. Konu üzerine paylaşım yapan Halk Güvenliği Bakanı Endes Palencia Ortiz ise ele geçirilen silahların fotoğrafını paylaşarak silahlar hakkında detaylı bilgi verdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:41 Kaynak: İHA

Valencia, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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