Venezuela'da asgari ücrete yüzde 373 zam
25 dakika önce
Venezuela'da asgari ücrete yüzde 373 zam
Venezuela'da 40 bin egemen bolivarlık asgari ücret yüzde 375 artışla 150 bin egemen bolivara çıkarılacak.
Yıllardır yaşadığı ağır ekonomik, sosyal ve siyasi krize son dönemde ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımlarının da eklendiği Venezuela'da hükümet asgari ücretlilerin maaşına zam yapma kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:12
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