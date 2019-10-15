Venezuela'da asgari ücrete yüzde 373 zam

Venezuela'da 40 bin egemen bolivarlık asgari ücret yüzde 375 artışla 150 bin egemen bolivara çıkarılacak.



Yıllardır yaşadığı ağır ekonomik, sosyal ve siyasi krize son dönemde ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımlarının da eklendiği Venezuela'da hükümet asgari ücretlilerin maaşına zam yapma kararı aldı.