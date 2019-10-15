Son Dakika Haberleri: Venezuela'da asgari ücrete yüzde 373 zam
Son Dakika Dünya Venezuela'da asgari ücrete yüzde 373 zam

Venezuela'da asgari ücrete yüzde 373 zam

25 dakika önce

Venezuela'da asgari ücrete yüzde 373 zam

Venezuela'da asgari ücrete yüzde 373 zam, System.String[]

Venezuela'da 40 bin egemen bolivarlık asgari ücret yüzde 375 artışla 150 bin egemen bolivara çıkarılacak.


Yıllardır yaşadığı ağır ekonomik, sosyal ve siyasi krize son dönemde ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımlarının da eklendiği Venezuela'da hükümet asgari ücretlilerin maaşına zam yapma kararı aldı.

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Venezuela, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:12 
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Venezuela'da asgari ücrete yüzde 375 zam
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