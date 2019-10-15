Venezuela'da asgari ücrete yüzde 375 zam
1 saat önce
Venezuela'da 40 bin egemen bolivarlık asgari ücret yüzde 375 artışla 150 bin egemen bolivara çıkarılacak.
Venezuela'da 40 bin egemen bolivarlık asgari ücret yüzde 375 artışla 150 bin egemen bolivara çıkarılacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:37
Venezuela'da asgari ücretlilerin maaşına yüzde 375 zam yapıldı ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları açıklamasıyla dolar düşüşe geçti Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu üniversitenin varlıklarına tedbir konuldu İpek Yolu'nun ilk yük treni 5 Kasım'da Türkiye'ye gelecek