Son Dakika Haberleri: Venezuela'da asgari ücrete yüzde 375 zam
Son Dakika Ekonomi Venezuela'da asgari ücrete yüzde 375 zam

Venezuela'da asgari ücrete yüzde 375 zam

1 saat önce

Venezuela'da 40 bin egemen bolivarlık asgari ücret yüzde 375 artışla 150 bin egemen bolivara çıkarılacak.

Venezuela'da asgari ücrete yüzde 375 zam, System.String[]

Venezuela'da 40 bin egemen bolivarlık asgari ücret yüzde 375 artışla 150 bin egemen bolivara çıkarılacak.

Venezuela, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:37 
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