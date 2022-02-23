Venezuela'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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Venezuela'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti

23.02.2022 04:53
Venezuela'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı.

Venezuela Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerinden (FANB) yapılan açıklamada, askeri helikopterin Lara eyaletine bağlı Barquisimeto kentindeki boş bir araziye düştüğü belirtildi.

Rus yapımı düşen helikopterde 2 asker olay yerinde hayatını kaybetti, 2 asker ise yaralandı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada helikopterin düşme anını gösteren görüntüler paylaşıldı.

Venezuela'da, 2001 ila 2021 yılları arasında silahlı kuvvetlere ait 83 kaza meydana geldi, bu kazalarda sivil ve asker 169 kişi öldü, 55 kişi yaralandı.

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Güney Amerika, Venezuela, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Venezuela'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Venezuela'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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