Venezuela'da bağımsızlık günü kutlandı

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, bağımsızlığın 211'inci yılı olan "Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler" töreni düzenlendi.

Tören, 6 Latin Amerika ülkesinin bağımsızlık önderi, "Kurtarıcı (Libertador)" diye anılan Simon Bolivar'ın mozolesine çelenk bırakılmasıyla başladı.

Venezuela'nın İspanyol sömürgesinden kurtuluşunun 211'inci yılı Venezuela Silahlı Kuvvetleri tarafından başkent Caracas'ta geçit töreniyle kutlandı.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, burada yaptığı konuşmada, 10 yıl önce hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'i anarak, "5 Temmuz 1811 devriminden bu yana, ulusal bağımsızlığın kahramanı olan ebedi komutan Hugo Chavez ve halk tarafından inşa edilen Bolivarcı devrim, katedilen uzun ve özgürlükçü bir yol olmuştur." dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Twitter hesabından, Venezuela halkının bağımsızlık yıl dönümünü kutlayarak, silahlı kuvvetleri selamladı.

Maduro, "Özgür, egemen ve bağımsız vatan günü. Kurtuluşumuza vesile olan kurtarıcılarımızın kararlılığı ve cesareti ile ayaktayız, muzaffer geçmişimizle gurur duyuyoruz. Venezuela silahlı kuvvetlerimizin ülkede barış, güvenlik ve yaşamın garantörü olduğunu, kurtarıcımızın ilkelerine göre düşünen ve hareket eden bir ordudur." ifadesini kullandı.

Venezuela'nın bağımsızlığı

15. yüzyılda Amerika kıtasına sefer yapan İspanyol denizciler, ülkeye "Küçük Venedik" anlamına gelen Venezuela adını verdi.

16. yüzyılın başında İspanyol sömürgesine giren Venezuela, 19. yüzyılın başında bağımsızlığını kazandı.

Venezuela, Ekvador ve Kolombiya ile aynı çatı altında bulunduğu Büyük Kolombiya'nın 1830 yılında çökmesiyle ayrı bir devlet oldu.