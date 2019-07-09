Venezuela'da barış görüşmeleri yeniden başladı, Maduro anlaşmaya varılacağından emin
39 dakika önce
Venezuela hükümeti ile muhalefet temsilcileri yeniden bir araya geldi. Görüşmeler hakkında "iyimser" olduğunu vurgulayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Bugün, beş saatlik bir toplantı yaptılar ve öyle görünüyor ki adım adım barışa giden yolun zemini hazırlıyoruz" diye konuştu
Venezuela
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:22
hükümeti ile muhalefet temsilcileri, barış görüşmeleri için bu hafta Norveç
'in arabuluculuğunda Barbados'ta bir araya geldi.
Görüşmeler hakkında "iyimser" olduğunu vurgulayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
, "Bugün, beş saatlik bir toplantı yaptılar ve öyle görünüyor ki adım adım barışa giden yolun zeminini hazırlıyoruz" diye konuştu.
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