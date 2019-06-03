Son Dakika Haberleri: Venezuela'da benzin plakaya göre satılmaya başlandı
Son Dakika Güncel Haber

Venezuela'da benzin plakaya göre satılmaya başlandı

47 dakika önce

Venezuela'nın Bolivar ve Monagas eyaletlerinde araçların plakalarının son rakamlarına göre benzin satışı başladı.

Venezuela'da benzin plakaya göre satılmaya başlandı, System.String[]
Venezuela'nın Bolivar ve Monagas eyaletlerinde araçların plakalarının son rakamlarına göre benzin satışı başladı. Ayrıca askeri kuvvetler servis istasyonlarını koruma altına aldı.

Dünyanın en büyük ham petrol rezervlerinden birine sahip Venezuela'da, benzin sıkıntısı baş gösterdi. Pazartesi günü itibariyle, Bolvar ve Monagas eyaletlerinde benzin satışı plakaların son rakamına göre satılmaya başlandı.

Yapılan açıklamada bugün plakaları 0, 2, 4, 6 ve 8 sayılarıyla biten araçlara yarın ise 1, 3, 5, 7 ve 9 ile bitenlere benzin satılacağı duyuruldu. Çarşamba ve Cuma günleri Pazartesi ile aynı, Perşembe ve Cumartesi günleri ise Salı günüyle aynı numaralı araçlara benzin satılacağı bildirildi. Pazar günü her aracın benzin alabileceği bildirildi. Bolivar eyaletinde de yine sonu çift sayılarla biten araçlara, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü, tek sayılarla biten araçlara ise Salı, Perşembe ve Cumartesi günü satış yapılacak.

Bolvar ve Monagas'taki önlemler, Bolivarcı Ulusal Muhafızlarının araç başına sadece 30 litre benzine izin verdiği benzin istasyonlarında bir süre bu şekilde devam edecek. Bolivarcı Ulusal Muhafızların, Vargas, Zulia, Tachira, Lara, Barinas ve Falcon'da başlatılması planlanan kısıtlama için hazırlık yaptıkları bildirildi.

Yetkililer, haftalar boyunca ülkenin çeşitli bölgelerinde benzin istasyonlarında devam eden yakıt kıtlığı yüzünden hükümetin bu kararı almak zorunda kaldığını ifade ediyor. - KARAKAS
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:15 Kaynak: İHA
Venezuela, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araç sahiplerine bayram müjdesi! Benzin ve otogaza indirim geldi Meteoroloji 5 ili uyardı! Bayramın ilk günü yağmur bekleniyor Soma'da korkutan deprem! Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı: 1 şehit, 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 23:02:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela'da benzin plakaya göre satılmaya başlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]