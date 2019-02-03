Venezuela'da bu yıl içinde parlamento seçimleri yapılacak
26 dakika önce
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu yıl içerisinde yeni bir Kurucu Meclis için parlamento seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı.
Venezuela
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
, bu yıl içerisinde yeni bir Kurucu Meclis için parlamento seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:30
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