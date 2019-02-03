Son Dakika Haberleri: Venezuela'da bu yıl içinde parlamento seçimleri yapılacak

Venezuela'da bu yıl içinde parlamento seçimleri yapılacak

26 dakika önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu yıl içerisinde yeni bir Kurucu Meclis için parlamento seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı.

Venezuela'da bu yıl içinde parlamento seçimleri yapılacak, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu yıl içerisinde yeni bir Kurucu Meclis için parlamento seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:30 

Nicolas Maduro, Venezuela, Parlamento, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Darbeci Guaido'nun Venezuela'sına 'İnsani Yardım' Yapacak Super Bowl`dan ABD Ekonomisine 15 Milyar Dolar Katkı Bekleniyor

Beşiktaş'tan Alman Gazetesi Bild'in "İflas Ediyorlar" Haberine Açıklama Fiyatlar Yüksek Olunca Pazarlar Boş Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 00:56:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela'da bu yıl içinde parlamento seçimleri yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]