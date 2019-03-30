Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Bugün Maduro Destekçileri de Yürüyecek

Venezuela'da Bugün Maduro Destekçileri de Yürüyecek

1 saat önce

Venezuela'da bugün hükümet taraftarları da muhalifler gibi sokakta olacak.

Venezuela'da Bugün Maduro Destekçileri de Yürüyecek, System.String[]
Venezuela'da bugün hükümet taraftarları da muhalifler gibi sokakta olacak.

Tarihinin en ciddi siyasi krizinin yanında elektrik kesintileri ile de uğraşan Venezuela'da ne hükümet ne de muhalefet sokaktan çekiliyor.

Ülkedeki elektrik kesintilerini protesto etmek için bugün yürüyecek muhaliflere hükümet taraftarları da başkentin farklı noktalarından başlayacakları yürüyüşle cevap verecek.

İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) ve destekçi STK'ler ile sendikaların katılacağı yürüyüş kent merkezindeki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'in yakınındaki Oleary Meydanı'nda sona erecek.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun liderliğindeki muhalifler de ülkede yaşanan elektrik kesintilerini protesto için başkentin Chacao semtinde yürüyüş yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:38 Kaynak: AA

Hükümet, Venezuela, Güncel
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