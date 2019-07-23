Venezuela'da büyük çaplı elektrik kesintisi
35 dakika önce
Venezuela'da büyük çaplı elektrik kesintisi
Bu yıl 4 kez büyük çaplı elektrik kesintisinin yaşandığı Venezuela
'da başkent Caracas ile birlikte çok sayıda eyalette enerji verilemiyor. Venezuela Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez söz konusu kesintinin 'elektromanyetik bir saldırıdan' kaynaklandığını söyledi ancan saldırıyla ilgili detay vermedi.
Venezuela'da 7 Mart'ta başlayan ve yaklaşık bir hafta süren kesintinin ardından 25 Mart'ta ikinci büyük kesinti meydana gelmiş ve iki gün sürmüştü. Devlet Başkanı Nicolas Maduro
, bu kesintiye ülkenin büyük bölümüne enerji sağlayan hidroelektrik santrali Guri'deki aktarım ünitesine keskin nişancı tarafından ateş açılması sonucu oluşan yangının sebebiyet verdiğini duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:52
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