Son Dakika Haberleri: Venezuela'da büyük çaplı elektrik kesintisi
Son Dakika Dünya Haber

Venezuela'da büyük çaplı elektrik kesintisi

35 dakika önce

Venezuela'da büyük çaplı elektrik kesintisi

Venezuela'da büyük çaplı elektrik kesintisi, System.String[]
Bu yıl 4 kez büyük çaplı elektrik kesintisinin yaşandığı Venezuela'da başkent Caracas ile birlikte çok sayıda eyalette enerji verilemiyor. Venezuela Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez söz konusu kesintinin 'elektromanyetik bir saldırıdan' kaynaklandığını söyledi ancan saldırıyla ilgili detay vermedi.

Venezuela'da 7 Mart'ta başlayan ve yaklaşık bir hafta süren kesintinin ardından 25 Mart'ta ikinci büyük kesinti meydana gelmiş ve iki gün sürmüştü. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu kesintiye ülkenin büyük bölümüne enerji sağlayan hidroelektrik santrali Guri'deki aktarım ünitesine keskin nişancı tarafından ateş açılması sonucu oluşan yangının sebebiyet verdiğini duyurmuştu.
Euronews.com'da Görüntüle
Venezuela, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EPDK resmen duyurdu! Elektrik faturaları sadeleşecek Motorine 16 kuruş indirim geldi ABD'nin New York şehri karanlığa teslim oldu! Rus şirketi Rosteh'in başkanı duyurdu: S-400'ün belirli parçalarını Türkiye'de üretebiliriz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 09:28:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela'da büyük çaplı elektrik kesintisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]