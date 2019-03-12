Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Cessna 206 Tipi Uçak Düştü: 5 Ölü

Venezuela'da Cessna 206 Tipi Uçak Düştü: 5 Ölü

17 dakika önce

Venezuela'nın güneydoğusundaki Bolivar bölgesinde bulunan Gran Sabana'da Cessna 206 tipi bir düştü.

Venezuela'da Cessna 206 Tipi Uçak Düştü: 5 Ölü, System.String[]
Venezuela'nın güneydoğusundaki Bolivar bölgesinde bulunan Gran Sabana'da Cessna 206 tipi bir düştü. Uçakta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Kazada, uçakta bulunan 4 asker ve 1 pilotun hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kazanın nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:26 Kaynak: DHA

Cessna, Venezuela, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Venezuela'da Görev Yapan Personelini Geri Çekiyor İsrailli Oyuncudan, Netanyahu'ya Tepki! Tevrat'ın 10 Emrini Hatırlattı

Ukrayna Askerleri, Tatbikat Sırasında Rus Askerlerine Taciz Ateşi Açtı Düşen Etiyopya Uçağıyla İlgili Yeni İddia: Duman Yükseliyordu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 13:43:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Cessna 206 Tipi Uçak Düştü: 5 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]