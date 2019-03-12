Venezuela'da Cessna 206 Tipi Uçak Düştü: 5 Ölü

Venezuela'nın güneydoğusundaki Bolivar bölgesinde bulunan Gran Sabana'da Cessna 206 tipi bir düştü.

Venezuela'nın güneydoğusundaki Bolivar bölgesinde bulunan Gran Sabana'da Cessna 206 tipi bir düştü. Uçakta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.



Kazada, uçakta bulunan 4 asker ve 1 pilotun hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kazanın nedeni araştırılıyor.

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