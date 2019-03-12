Venezuela'da Cessna 206 Tipi Uçak Düştü: 5 Ölü
17 dakika önce
Venezuela'nın güneydoğusundaki Bolivar bölgesinde bulunan Gran Sabana'da Cessna 206 tipi bir düştü.
Venezuela'nın güneydoğusundaki Bolivar bölgesinde bulunan Gran Sabana'da Cessna 206 tipi bir düştü. Uçakta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.
Kazada, uçakta bulunan 4 asker ve 1 pilotun hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kazanın nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:26 Kaynak: DHA
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