Venezuela'da Çocuklarını Okula Gönderemeyenlerin Sayısı Artıyor
1 saat önce
Venezuela'da yaşanan sorunlardan biri de ilk ve orta öğretimde yaşanıyor.
Venezuela'da yaşanan sorunlardan biri de ilk ve orta öğretimde yaşanıyor. Geçen haftalarda yayınlanan UNICEF raporlarına göre Venezuela'da en az 1 milyon öğrenci, okulu sosyoekonomik nedenlerden dolayı bırakmış durumda
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:01
Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Dışişleri Bakanı'ndan harekat açıklaması: Bölgeyi terörden temizleyeceğiz Yiğit Bulut'un Bahçeli ile ilgili paylaşımı MHP'lileri çıldırttı Sefaköyde yol kapatıp havaya ateş açtılar