Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Çocuklarını Okula Gönderemeyenlerin Sayısı Artıyor
Son Dakika Güncel Venezuela'da Çocuklarını Okula Gönderemeyenlerin Sayısı Artıyor

Venezuela'da Çocuklarını Okula Gönderemeyenlerin Sayısı Artıyor

1 saat önce

Venezuela'da yaşanan sorunlardan biri de ilk ve orta öğretimde yaşanıyor.

Venezuela'da yaşanan sorunlardan biri de ilk ve orta öğretimde yaşanıyor. Geçen haftalarda yayınlanan UNICEF raporlarına göre Venezuela'da en az 1 milyon öğrenci, okulu sosyoekonomik nedenlerden dolayı bırakmış durumda

Venezuela'da Çocuklarını Okula Gönderemeyenlerin Sayısı Artıyor

Venezuela, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:01 
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