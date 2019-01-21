Son Dakika Haberleri: Venezuela'da Darbe Girişimi

Venezuela'da Darbe Girişimi

1 saat önce

Venezuela'da bir grup isyancı asker, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için harekete geçti.

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Venezuela'da bir grup isyancı asker, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için harekete geçti.

Bir grup isyancı asker Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için harekete geçti. İsyancı askerlerin başlattığı eylemin merkezi olan San José de Cotiza'da halk sokaklara döküldü. Kendisini Başçavuş Valdren Figueroa olarak tanıtan bir asker, Ulusal Muhafız Profesyonel Birliğinin, Nicolas Maduro'yu tanımadığını açıkladı. "Bizden Anayasa'yı savunmamızı istediler ve işte birliklerimizle birlikteyiz" diyen darbeci asker, insanların sokaklara çıkıp haklarını talep etmesini istedi.

ORDU DARBENİN DURDURULDUĞUNU AÇIKLADI Özel Eylem Kuvvetleri (FAES) ve Askeri Karşı Mücadele Genel Müdürlüğü (Digcim) üyeleri ise, San José de Cotiza sokaklarında protesto eden insanlara göz yaşartıcı gazla müdahale etmeye başladı. Venezuela ordusu ise, Maduro rejimine karşı başlatılan darbe girişiminin durdurulduğunu açıkladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:46 Kaynak: İHA

Nicolas Maduro, Venezuela, Güncel
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